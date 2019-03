Tutti in piedi per Leo Messi, compresi i tifosi del Betis Siviglia. Nel Barcellona che sbanca il Benito Villamarín per 4-1 e piazza uno scatto che potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale della Liga, l’immagine di copertina è l’ovazione che l’intero stadio del Betis riserva al fenomeno argentino dopo il quarto gol, il terzo personale: un pallonetto di sinistro di prima intenzione, un tocco sublime con la palla che si insacca sotto la traversa. Una rete da favola per coronare l’ennesima partita fantastica. "Messi, Messi", il coro dei tifosi locali, estasiati dalla prodezza dell’argentino. "Non mi era mai successo di ricevere l’ovazione da parte dello stadio avversario, sono molto felice per l’applauso che mi hanno riservato i tifosi del Betis" ha affermato Messi nel post gara. Che ha poi ammesso l’importanza del successo che lancia il Barcellona a +10 sull’Atletico Madrid in campionato: "Sapevamo di non poter fallire questa occasione, è così è stato".

Messi-show: tripletta spettacolo

Tre punti, quatto gol e uno show tutto blaugrana. Messi apre la sua serata di grazia con una punizione all’incrocio dei pali al 18’: traiettoria perfetta che non lascia scampo al portiere avversario e rende vano anche il tentativo di 'coccodrillo' utilizzato dalla barriera del Betis. Nei minuti di recupero del primo tempo il secondo gol, ancora a firma dell’argentino: assist di Suarez e tocco preciso per il raddoppio. La terza rete del Barcellona la realizza al 63’ proprio Suarez; la quarta – tre minuti dopo il gol del Betis – è l opera d'arte di Messi al minuto un 85. Un pallonetto da favola che ha fatto alzare in piedi tutto Benito Villamarín.