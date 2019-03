C'è Isco a Cagliari. Il calciomercato, questa volta, non c'entra con i viaggi e i possibili trasferimenti del centrocampista spagnolo del Real Madrid, rigenerato dal ritorno di Zinedine Zidane in panchina e a segno nella partita vinta per 2-0 sabato scorso al Santiago Bernabeu dalle Merengues contro il Celta Vigo.

Isco, relax in Sardegna: risponde così alla mancata convocazione con la Spagna

Escluso dai convocati del Ct Luis Enrique per il doppio impegno della Spagna contro Norvegia e Malta, Isco ha approfittato del lungo weekend di riposo per raggiungere l'Italia con la sua compagna, la 27enne attrice e modella Sara Salamo. Destinazione Sardegna. I due hanno scelto Cagliari e dintorni per godersi qualche giorno di relax e gli scatti fotografici postati su Instagram mostrano la coppia Isco-Salamo in versione estremamente fashion. In una foto il calciatore del Real Madrid e la sua compagna sono in posa alla Marina, in versione molto fashion, davanti alle scalette Santa Teresa che collegano via Manno con piazzetta Dettori.