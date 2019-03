La prossima volta, probabilmente, Lucas Vazquez ci penserà due volte. Forse per dimostrare i risultati del duro lavoro per rientrare da un infortunio, forse per vanità, il centrocampista del Real Madrid ha pensato bene di postare attraverso i propri profili social un video che lo ritrae impegnato ad allenarsi in palestra, tra pesi, sollevamenti e trazioni varie. Niente di eclatante, se non fosse per la scelta di apparire agli occhi dei followers completamente a torso nudo.



Le reazione dei compagni: quanti sfottò!

Il classe ’91, però, con ogni probabilità non aveva fatto i conti con la vena ironica dei compagni, che non hanno perso tempo per prenderlo in giro. È così che sotto il post sono arrivati i commenti di sfottò: a iniziare è stato Nacho, con il più classico "Erano tutte sporche le magliette oggi?". Non secondo Carvajal, che ha dato la sua versione dei fatti: "No, erano tutte in lavanderia". "Mamma mia…", ha scritto invece Modric, al quale ha fatto eco Llorente: "Proprio ciò che mi mancava di vedere". Ancora battute da parte di Luca Zidane e Marco Asensio, mentre a completare l’opera ci ha pensato il rivale del Barcellona e compagno di Nazionale Sergio Busquets: "Vomito!", le parole del centrocampista blaugrana.