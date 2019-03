Un ritratto capace di anticipare la realtà di ben sei anni. Sembra quasi impossibile, invece… Nel 2013, l'artista Suhas Nahian realizzò un dipinto che ritraeva la stella del Barcellona Leo Messi superare in uno slalom da favola i calciatori avversari in divisa biancoverde. Tutti a provare, senza riuscirci, a fermare l'argentino nonostante i tentativi di strattonarlo anche per la maglia o di atterrarlo con un tackle. Un dipinto che esaltava le qualità straordinarie di Messi. E che proprio la Pulce, sei anni dopo, ha… trasformato in realtà. Nella gara di Liga disputata al Benito Villamarín nella quale il fenomeno del Barcellona ha realizzato una tripletta (con un gol da sogno), il numero 10 blaugrana è stato immortalo in una foto che ricorda tremendamente il dipinto realizzato da Suhas Nahian sei anni prima: calciatori del Betis in maglia biancoverde, a provare a fermarlo – anche in questo caso senza successo – gli avversari. L'immagine di una giocata impossibile divenuta realtà. "Ho dipinto qualcosa 6 anni fa, e gli dei del calcio hanno reso l'immagine realtà", il commento sui social di Suhas Nahian. Incredulo anche lui davanti al regalo offertogli dal destino.