La sua stagione, fin qui, era stata parecchio negativa. Tutta colpa di un feeling mai scattato con Santiago Solari, col il quale i rapporti erano decisamente pessimi. Dopo il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid, però, per Isco è tornato il sereno: nuovamente protagonista e al centro del progetto dei Blancos, l’attaccante spagnolo è stato lanciato in campo dal suo mentore nell’ultimo match di Liga, nel quale è addirittura andato in gol. Tutto risolto quindi per Isco, o quasi. Sì, perché – a dirla tutta – stando a quanto riportano alcune fonti spagnole ci sarebbe ancora qualche piccolo problema per l’ex Malaga.



Terrore della bilancia

A non lasciare tranquillo Isco sarebbe il suo peso corporeo, che secondo alcuni era stato uno delle cause principali del cattivo rapporto con Solari, il quale riteneva che avesse dei chili di troppo. Ma, nonostante con Zidane sia subito sceso in campo, sembrerebbe che per l’attaccante il problema con la bilancia non sia stato del tutto superato. Come riportato da Sport, che ha citato El Chiringuito de Jugones, Isco starebbe continuando a negarsi quando lo staff del Real Madrid gli chiede di pesarsi. Il motivo sarebbe la consapevolezza di avere qualche chilo in più rispetto al peso forma. Se qualche mese fa si diceva che l’ex Malaga fosse ben sette chili in sovrappeso, adesso i chili in eccesso sarebbero diventati quattro e mezzo. Sempre troppi secondo Isco, che di conseguenza starebbe continuando ad avere il terrore della bilancia. Una questione, quella dei chili di troppo, che però non sembrerebbe influire troppo sulle scelte di Zidane, che proprio su Isco vuole puntare come ha sempre fatto nelle ultime stagioni. Possibile, dunque, che per l’attaccante il problema sia unicamente di natura personale, anche in considerazione delle accuse rivolte dai media. Dopo essere stato tacciato di essere in sovrappeso, infatti, nelle ultime settimane Isco aveva postato una foto in cui mostrava i muscoli, accompagnata dalla seguente didascalia: "Insomma, sono grasso?".