Lo scorso 15 giugno si celebrava l’evento mediatico che ha monopolizzato la Spagna, ovvero il matrimonio di Sergio Ramos con la splendida Pilar Rubio. Fidanzati da anni e genitori di Sergio, Marco e Alejandro, la coppia ha detto sì sull’altare della Cattedrale di Siviglia e ha coinvolto quasi 500 ospiti. Come ribadito alla vigilia da As, erano diverse le regole da rispettare per gli invitati: vietato l’uso di telefoni per tutelare la privacy della coppia, abbigliamento rigoroso e nessun minore di 18 anni (eccezion fatta per i figli dei novelli sposi) presente durante la giornata. Se il solo Florentino Perez, presidente del Real Madrid, avrebbe aggirato il divieto di utilizzare il cellulare come riportato da Cazorla, non è mancato il divertimento generale nel mega-party in villa con tanto di concerto del gruppo rock australiano AC/DC. Un assaggio della giornata, ripresa in esclusiva per una docu-serie dedicata al difensore dei Blancos, è stato concesso proprio da Sergio e Pilar attraverso un video su Instagram: immagini nuziali che ripercorrono una data "indimenticabile" (citando entrambi sui social) all’insegna del lusso e dell’affetto di tutti i partecipanti: si va dai cambi d’abito alla musica fino alle scenografie mozzafiato. Guardare per credere.