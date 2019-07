Colpo dell’estate del calciomercato da inserire tra i 10 trasferimenti più costosi di sempre, Antoine Griezmann si è separato dall’Atletico Madrid firmando un contratto fino al 2024 con il Barcellona. Affare da 120 milioni di euro, cifra monstre per il 28enne francese che completerà un tridente da sogno insieme a Leo Messi e Luis Suarez: "L’obiettivo è vincere tutto, Champions compresa", ha spiegato Le Petit Diable prima di calarsi nella realtà dei campioni di Spagna. Vita dura in blaugrana, verrebbe da dire: tradizionale lo schiaffo del soldato destinato dalle squadre alle new entry, prassi che non ha risparmiato nemmeno Griezmann e l’altro nuovo acquisto Frenkie De Jong. Non è finita qui per il nazionale francese che si è dovuto prestare al torello della squadra di Ernesto Valverde: obbligatorio dimenticare il calcio fisico e intenso di Simeone, d’altronde al Camp Nou è lo strapotere tecnico a farla da padrone. Ecco quindi che l’ultimo acquisto del Barcellona ha pagato dazio nel palleggio con il gruppo: doppio tunnel incassato tra le risate della squadra, battesimo spietato per il futuro protagonista dei catalani.