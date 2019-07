"Kubomania" ha già titolato AS, quotidiano sportivo spagnolo molto vicino al Real Madrid. E proprio i Blancos si sono assicurati l’ultimo gioiello del calcio giapponese, Takefusa Kubo, trequartista classe 2001 aggregato al Castilla agli ordini di una leggenda del club come Raúl. Un sogno che si avvera per il talento già esordiente nella Nazionale maggiore (4 presenze) e dai trascorsi tra i rivali del Barcellona, quattro anni nella Masia fino al 2015 e il ritorno nell’FC Tokyo. Chissà che qualcuno non possa pentirsi dalle parti del Camp Nou, d’altronde il primissimo impatto di Kubo al Real Madrid ha lasciato tutti a bocca aperta: nessuno si sorprenda se possa unirsi alla prima squadra bruciando le tappe, lui che intervistato dai canali social del Real Madrid ha svelato il segreto delle sue abilità tecniche.

Kubo incontra Hazard, l'idolo di sempre al Real Madrid

"Ottimo giocatore, è il futuro", si esclama con orgoglio durante l’allenamento dei Blancos prima di passare il testimone a Kubo per conoscerlo meglio. "Ho iniziato a giocare con mio padre, mi ha insegnato tutto -spiega il 18enne giapponese con un perfetto spagnolo appreso dai tempi al Barça -. Si chiama quasi come me, Takefumi. Non è stato professionista ma ha giocato con l’Università, dai 2-3 anni ho cominciato con lui". L’attenzione dell’intervistatore si sposta quindi sul dribbling e il bagaglio tecnico del giocatore, dote non comune per un talento così giovane: "Guardavo i video di Eden Hazard". Ebbene sì, proprio il fuoriclasse belga appena prelevato dal Real Madrid per 100 milioni di euro concessi al Chelsea. Quale migliore occasione per ribadire la propria stima all’idolo di sempre? Kubo si avvicina quindi ad Hazard e gli confida quanto appena affermato in video: "Guardavo i tuoi video prima delle mie partite". Particolarmente inorgoglito Hazard che risponde ridendo: "Ben fatto! Se ha visto i miei video, ovviamente giocherà molto bene". Chissà se Kubo e il suo modello da bambino giocheranno insieme nel Real che verrà.