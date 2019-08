Il Barcellona sperava in un debutto diverso. Invece la prima giornata di Liga si è trasformata anche nella prima sconfitta stagionale. Al San Mamès, infatti, l'Atlhetic Bilbao si è imposto per 1-0 grazie alla rovesciata di Aduriz a pochi minuti dal triplice fischio. Una notte da sogno per l'attaccante classe 1981, una brutta battuta d'arresto per la squadra di Valverde, che l'anno scorso aveva iniziato con quattro vittorie nelle prime quattro gare di campionato. Altra nota negativa riguarda Luis Suarez, uscito malconcio al 37' del primo tempo. L'uruguaiano, come comunicato dal Barcellona con una nota ufficiale, si è sottoposto in mattinata a degli esami medici, che hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero. L'attaccante blaugrana era stato il capocannoniere della squadra durante le amichevoli estive, segnando all'Arsenal nel trofeo Gamper e anche contro il Napoli nelle due amichevoli americane con gli azzurri. Insomma, un infortunio che non ci voleva per Valverde.

Anche Messi out

Anche perché l'attacco del Barcellona deve fare già a meno di Messi. L’argentino, che era appena rientrato dalle vacanze dopo gli impegni in Coppa America, è stato subito costretto a fermarsi a causa di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Stesso identico infortunio di Suarez. Il numero 10 blaugrana ha dovuto rinunciare alle amichevoli contro il Napoli negli negli Stati Uniti e alla prima di Liga: "Purtroppo ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'", aveva commentato la Pulce su Instagram. Adesso Valverde spera di recuperarlo il prima possibile.