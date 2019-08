ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 1-0

88' Aduriz

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Capa, Alvarez, Núñez, Berchiche; Unai Lopez, D. Garcia; De Marcos (65' Sancet), R. Garcia, Muniain; Williams (87' Aduriz). All. Garitano

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (75' Perez), De Jong, Aleña (46' Rakitic); Dembélé, Suarez (37' Rafinha), Griezmann. All. Valverde

Ammoniti: Piqué (B), Nuñez (A)

Esordio amaro per il Barcellona nella Liga 2019-20: i catalani senza Lionel Messi fuori per infortunio non sono riusciti a sfondare al San Mames e hanno perso la partita. L'Athletic ha controllato la gara nel primo tempo, ma le occasioni migliori le ha avute il Barça: al 31' palo di Suarez, uscito poco dopo per un problema muscolare. Al 43' traversa di Rafinha subentrato all'uruguaiano. A inizio ripresa Valverde ha mandato in campo Rakitic, il Barça si è reso pericoloso però non è riuscito a segnare. Nel finale l'allenatore Garritano ha mandato in campo Aduriz che ha superato ter Stegen con un gol spettacolare in rovesciata. Il club blaugrana esce sconfitto all'esordio nella Liga.