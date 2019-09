Una giornata che non dimenticherà mai, il giovanissimo Ansu Fati, che ha riscritto i record del Barcellona. A 16 anni e 304 giorni, infatti, ha segnato il primo gol in gare ufficiali con la maglia dei catalani, diventando il più giovane marcatore della storia del club. Purtroppo però la sua rete del momentaneo 1-1 non è bastata a garantire la vittoria ai blaugrana, che senza Messi e Suarez sono stati fermati sul pari sul campo dell’Osasuna: al momentaneo vantaggio in rimonta firmato da Arthur ha risposto alla stessa maniera Roberto Torres, che nel finale ha segnato su rigore il definitivo 2-2. Il Barça aveva chiuso sotto di un gol il primo tempo, così Ernesto Valverde aveva inserito Fati al rientro dagli spogliatoi al posto di Semedo, per rendere più offensiva la squadra. Una scelta che ha dato ragione all’allenatore, che può godersi un nuovo talento in rosa.