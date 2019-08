De Rossi-Boca, ora c'è anche la data del debutto. 14 agosto, e più precisamente nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Appuntamento in Copa Argentina contro l'Almagro. L'annuncio sul profilo Twitter ufficiale degli xeneizes, dove compare per la prima volta anche il nome dell'ex capitano della Roma tra i convocati. La sua prima partita di sempre, con la sua seconda maglia di club in carriera, non sarà però alla Bombonera. Lo stadio che ospiterà la partita unica di coppa sarà infatti il Ciudad de la Plata. Nell'immediato futuro di DDR potrebbe anche esserci una partenza dal primo minuto. Un buon modo per iniziare la sua stagione (il campionato è alla seconda giornata) con già un grande appuntamento nel mirino: il primo di settembre andrà in scena il Superclásico contro il River.