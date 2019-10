Gareth Bale e il Real Madrid non riescono a trovare pace. Dopo un'estate che aveva visto il gallese prima sul piede di partenza e poi di nuovo nei piani tecnici e tattici di Zinedine Zidane, il rapporto tra il numero 11 e i blancos si è nuovamente integrato. A riportarlo in Spagna è AS. L'episodio che ha generato nuove tensioni nel rapporto tra le parti sarebbe l'esclusione del 31enne gallese dalla lista dei convocati per la partita di Champions League pareggiata l'1 ottobre al Bernabeu contro il Brugge. La scelta di Zidane ha portato Bale a prendere una decisione: lasciare il club con cui ha vinto tutto.

Bale-Real, nuove frizioni: determinante l'assenza in Champions

Arrivato a Madrid nell'estate 2013, dopo essere stato molto vicino all'addio in estate Bale era rimasto in Spagna nella speranza di rinascere dopo una stagione complicata. La sua stagione era partita con quattro presenze da titolare tra Liga e Champions League, con tanto di doppietta al Villarreal e assist vincente all'esordio in campionato contro il Celta. L'esclusione del 25 settembre con l'assenza nella sfida all'Osasuna, quando Zidane aveva preferito lasciarlo a casa, aveva generato le prime esternazioni di Bale. Ora l'assenza contro il Brugge ha complicato ulteriormente il rapporto tra il gallese e il Real, che pochi mesi fa fece saltare il trasferimento allo Jiangsu Suning. Secondo AS, sarà complicato vedere Bale dare l'addio alla Spagna in inverno mentre una cessione nell'estate 2020 è molto probabile. Restano da decifrare le intenzioni di Zidane: continuerà a utilizzarlo in questi mesi, come fatto nell'ultimo match di Liga contro il Granada, o metterà da parte il numero 11 una volta per tutte?