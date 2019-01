Una notizia incredibile, quasi da non crederci. Eppure, stando al Sun, è tutto vero: negli uffici di Old Trafford piove… pipì. Dal soffitto, dove le tubature sono rimaste danneggiate, coi dipendenti che lavorano nello stadio di casa del Manchester United così costretti a coprire le proprie scrivanie e computer con dei teli di plastica. Ecco allora che il celebre “Teatro dei sogni” si è ben presto trasformato in un Theatre of Nightmares, degli incubi, perché, come dice una fonte riportata proprio dal Sun: "Come si può immaginare, chi lavora a Old Trafford è molto arrabbiato, non è il massimo tornare al lavoro e trovare la propria scrivania piena di urina".

Un disastro totale, vero, ma a cosa sono dovuti questi clamorosi problemi di perdite che fanno letteralmente piovere negli uffici dell’Old Trafford? Sempre secondo il tabloid inglese, a un danneggiamento dei servizi provocato dai tifosi ospiti fin dall’inizio della stagione, i cui bagni si trovano proprio sopra il luogo di lavoro di molti dipendenti United, decisamente scocciati dalla "bella sorpresa" che hanno dovuto affrontare. I "fogli di urina", così ribattezzati in Inghilterra, sono stati piazzati negli uffici dell’Old Trafford prima del 2-0 dello United contro Reading in FA Cup di inizio gennaio. Un portavoce del Manchester United ha però insistito sul fatto che i teli sono, in realtà, ora usati solo come precauzione.