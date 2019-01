L'amore per lo United e Pogba: "Splendido senso di familiarità"

Leggere il nome di Julia Roberts accostato al calcio non è una novità. Una delle più grandi stelle del cinema mondiale non ha infatti mai nascosto il suo tifo per il Manchester United e spesso si è concessa a foto ricordo con i calciatori dei Red Devils. Nel novembre 2016 l'attrice premio Oscar era stata fotografata con tutta la famiglia, figli e marito, all'Old Trafford per assistere alla partita della sua squadra del cuore contro il West Ham. Alla fine della partita la Roberts era anche scesa in campo per salutare il centrocampista Michael Carrick e Coleen Rooney, moglie del calciatore Wayne. Una passione condivisa con i tre figli Patricia, Phinnaeus e Henry, spesso sugli spalti in occasione delle amichevoli estive dello United negli Usa. Tra gli scatti che la Roberts custodisce con maggiore gelosia ci sono quelli con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Juan Mata e Paul Pogba. Per il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018 in Russia, la star di Pretty Woman ha avuto parole al miele: "Un uomo straordinario - le sue parole - ha conosciuto mio figlio e ci ha parlato. Gli ha spiegato che deve essere un ragazzo forte e avere grande fiducia in sé stesso. Sono state parole bellissime". Arrivederci a Qatar 2022, o ancor più probabilmente e prima a Old Trafford, casa dello United: "Amo quella società per il senso di familiarità che riesce a trasmettere a noi tifosi - ha ammesso la Roberts - entrarci in contatto è un'esperienza emozionante".