CHELSEA-TOTTENHAM 2-0

57' Pedro (C), 84' aut. Trippier (T)

CHELSEA (4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kovacic (77' Loftus-Cheek), Jorginho, Kante; Pedro, Higuain (84' Giroud), Hazard (60' Willian). All. Sarri

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko (86' Rose), Winks, Eriksen; Lamela (70' Llorente); Kane, Son (80' Lucas). All. Pochettino

Occorreva una risposta forte, decisa, di compattezza, perché le voci di chi parla di una polveriera Chelsea fossero messe a tacere nonostante il "caso Kepa" abbia rinforzato l'idea secondo cui Sarri non sarebbe più padrone del suo spogliatoio. A giudicare, però, la partita contro il Tottenham, questa tesi viene di fatto smentita: dall'impegno dei giocatori mostrato in campo, dalla ferocia con cui i Blues hanno aggredito il Tottenham e dal sacrificio messo in campo quando il Chelsea ha dovuto serrare le fila e difendersi. Una foto su tutte, il recupero in area del Chelsea fatto da Pedro appena dopo il gol segnato da Pedro stesso. Una corsa di 50 metri, un intervento in scivolata e poi dribbling per uscire da una marea di gambe. Insomma il Chelsea c'è, almeno dal punto di vista dello spirito e sembra anche essere con il suo allenatore. La scelta di Sarri di lasciare Kepa in panchina (ha giocato, e bene, Caballero), è stato un gesto forte per riaffermare la propria autorità e per dire a tutti che non intende mollare. La squadra ha giocato bene all'interno di un match dove la tensione per la posta in palio (gara importante anche per gli Spurs) era altissima e, dunque, qualche errore di troppo c'è stato. Ma il Chelsea ha assolutamente meritato di vincere. Ha fatto la gara con un inizio a un ritmo terrificante che ha portato al palo colpito da Higuain. Il Tottenham è riuscito a imporsi solo nella fase finale del primo tempo (traversa di Winks) ma a inizio ripresa è tornato a soffrire il ritmo infernale imposto dai Blues. E la squadra di Sarri ha trovato il gol sfuttando una bella azione in verticale orchestrata da Azpilicueta che ha servito Pedro: slalom in area e sinistro sul primo palo che non ha lasciato scampo a Lloris. Dopo la rete il Tottenham ha provato a rispondere ma il Chelsea ha mostrato una solidità forse mai vista in questa stagione. La partita è stata chiusa nel finale da un clamoroso autogol di Trippier che ha preso in controtempo Lloris. Il Chelsea vince e risponde così alle critiche degli ultimi tempi. La panchina di Sarri è un po' più solida e i Blues restano pienamente in corsa per il quarto posto.