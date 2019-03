Mesut Özil torna a dividere l'opinione pubblica in Germania. Il campione del mondo con la nazionale tedesca nel 2014, oggi all'Arsenal, non fa però discutere per le sue prestazioni in campo. A generare discussione è la scelta del suo testimone di nozze: il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan.

Il presidente turco Erdogan come testimone di nozze: Özil criticato dalla Merkel

A distanza di poco meno di un anno dalla foto scattata in compagnia del discusso presidente turco e del compagno di nazionale Ilkay Gündogan, Mesut Özil - nato a Gelsenkirchen da genitori turchi - ha incontrato nuovamente Erdogan. Questa volta per un invito ufficiale: fare da testimone di nozze nella prossima estate al matrimonio tra il calciatore dell'Arsenal e la sua fidanzata Amine Gulse. Un invito consegnato a mano, nella sala riservata alle autorità dell'aeroporto di Istanbul, destinato a fare rumore soprattutto in Germania. La risposta non si è fatta attendere. Come spiegato dal Corriere della Sera Helge Braun, capo della cancelleria federale, si è detto "rattristato" dalla decisione, anche a nome di Angela Merkel. "È una decisione privata - il suo commento - Ma è una delusione per tutti noi se uno che ha indossato così a lungo la maglia della nazionale e ha visto quale reazione abbia provocato nell’opinione pubblica il suo primo incontro con Erdogan, fa una scelta simile. I calciatori sono figure simbolo della nostra società, con i quali la gente si identifica molto di più che con i politici".