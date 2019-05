Una 'bravata' che costa cara. Saido Berahino - attaccante del Burundi classe '93, cinque reti in stagione in Serie B inglese - rischia il licenziamento dallo Stoke City, club di Championship con cui gioca dal 2016 (ha altri due anni di contratto). Perché? Colpa di un fermo della polizia per guida in stato di ebbrezza rimediato a inizio maggio.

Berahino farà ricorso contro lo Stoke

Ricapitoliamo: l'attaccante viene fermato poiché ubriaco alla guida di un auto, riceve una multa di 75mila sterline e una sospensione della patente di 3 mesi. Ma non è tutto. Lo Stoke City - secondo quanto riportato dal Sun - avrebbe deciso di rescindergli il contratto e licenziarlo. Berahino si è difeso spiegando alla polizia che stava guidando in quel modo perché fuggiva da un tentativo di rapina, ma il suo livello alcolico era di tre volte superiore. L'attaccante ha deciso di fare ricorso, in attesa della decisione definitiva.