Anche le squadre inglese proseguono e affinano la loro preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Diversi gli impegni, anche fuori dai confini inglesi: è il caso dei campioni in carica del Manchester City, del West Ham, del Newcastle e del Wolverhampton, in campo in Cina per l’edizione 2019 del "Premier League Asia Trophy", torneo quadrangolare con semifinali e finali in diretta esclusiva su Sky. Dopo le semifinali giocate mercoledì, oggi sono in programma le due finali: in quella per il terzo e quarto posto il Newcastle ha battuto il West Ham per 1-0 con un gol di Muto. Alle 13.30, il Manchester City sfida il Wolverhampton. Entrambi i match si disputeranno all’Hongkou Football Stadium di Shanghai e verranno trasmessi live su Sky Sport Uno.

In semifinale il Manchester City ha avuto la meglio sul West Ham per 4-1, mentre il Wolverhampton ha battuto 4-0 il Newcastle.

L’evento, organizzato con cadenza biennale dalla Football Association inglese, si gioca in Asia dal 2003 e nell’ultima edizione, quella del 2017, ha visto la vittoria dal Liverpool.

La programmazione e gli orari delle partite

Di seguito la programmazione in diretta esclusiva:

Sabato 20 luglio (Shanghai: Hongkou Football Stadium)

ore 11 Finale terzo e quarto posto:

Newcastle-West Ham Sky Sport Uno

(telecronaca Dario Massara)

ore 13.30 Finale primo e secondo posto:

Manchester City-Wolverhampton Sky Sport Uno

(telecronaca Riccardo Gentile)