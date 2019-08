Gli altri episodi Var di giornata

Al minuto 84 un altro episodio. Calcio di rigore, Agüero tira ma Fabianski para. Ma il Var segnala all'arbitro l'invasione dell'area di rigore da parte di Rice. A quel punto la decisione di far ripetere il rigore: questa volta Agüero non sbaglia. Altri due episodi Var ci sono stati in Burnley-Southampton: un gol annullato per fuorigioco e un rosso non dato dopo averlo rivisito l'episodio. Il Video Assistant Referee è intervenuto anche nel match Tottenham-Aston Villa: al 61' check Var per un possibile cartellino rosso in occasione di un contrasto tra McGinn e Walker-Peters all'altezza del centrocampo. Il giocatore dell'Aston Villa non è stato sanzionato con l'espulsione diretta.