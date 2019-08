NORWICH-CHELSEA 2-3

3', 68' Abraham (C), 6' Cantwell (N), 17' Mount (C), 30' Pukki (N)

La vittoria del riscatto. Quella di Frenkie Lampard, che mantiene la sua filosofia di gioco e raccoglie finalmente i primi tre punti, e quella di Tammy Abraham, che cancella uno sfortunato inizio di stagione con una doppietta di grande spessore. A Carrow Road il Chelsea batte 3-2 il Norwich e sale a 4 punti, vincendo una partita sempre sul filo dell’equilibrio e risolta con pazienza a 22 minuti dal termine. I gialloverdi incassano il secondo ko, ma escono dal campo a testa alta, consapevoli di avere davanti un centravanti come Pukki che sarà fondamentale per conquistare l’obiettivo salvezza.

Abraham si riscatta, Pukki segna ancora

Farke sceglie il 4-2-3-1 e si affida al finlandese, straordinario protagonista di questo avvio di stagione, con Trybull e Leitner a comporre la cerniera di centrocampo. Lampard, invece, non rischia né Kanté né Willian ed è costretto in fase di riscaldamento a rinunciare a Pedro. Scende, dunque, in campo col 4-3-3, con Kovacic-Jorginho-Barkley in mezzo al campo, e in avanti Mount e Pulisic ai lati di Abraham, preferito a Giroud. Ed è proprio l’attaccante numero 9 a sbloccare l’incontro dopo meno di tre giri di orologio. Azione che si sviluppa da sinistra a destra, Azpilicueta crossa in mezzo e il classe ’97 - al volo - trova il suo primo gol in stagione. La reazione del Norwich è immediata e porta al pari di Cantwell, al termine di una bella triangolazione con Pukki. Il ritmo resta alto a Carrow Road e i Blues si riportano avanti nel punteggio con Mount che taglia verso il centro dell’area e col destro trafigge il portiere, segnando la seconda rete di fila. A questo punto il Chelsea prende il comando del gioco e va vicino al tris: prima con il colpo di testa di Christensen, sventato da un miracolo di Krul, e poi con la ripartenza di Jorginho, stoppato al momento del tiro. I padroni di casa sembrano in difficoltà ma alla mezz’ora trovano ancora il pari. Cantwell ispira col tacco, Leitner verticalizza e Pukki batte da posizione defilata un non perfetto Kepa, firmando il quinto gol in campionato e diventando il decimo di sempre a segnare nelle prime tre partite di Premier. Lo scenario del match a questo punto cambia ancora e Buendia mette spavento alla squadra di Lampard, pericolosa di nuovo prima dell’intervallo con il destro fuori dallo specchio di Barkley. Il Chelsea rientra bene dagli spogliatoi e costruisce due opportunità nel giro di pochi secondi, ma Pulisic e Azpilicueta non riescono a inquadrare lo specchio da ottima posizione. Gli ospiti continuano a dominare e trovano il meritato 3-2 ancora con Abraham, bravissimo a eludere la marcatura del difensore con il controllo e sparare il destro che indirizza definitivamente la gara dalla parte dei Blues. Il Norwich non molla, ma le speranze si spengono sulla traversa di Godfrey. Lampard festeggia la prima vittoria.

TABELLINO

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Leitner (81' McLean), Trybull (81' Vrancic); Buendìa, Stiepermann (81' Srbeny), Cantwell; Pukki. All. Farke

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Mount (90' Marcos Alonso), Pulisic (84' Willian); Abraham (75' Giroud). All. Lampard

Ammoniti: Jorginho (C), Stiepermann (N)