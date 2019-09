Il capitano, all'Arsenal, lo decideranno i calciatori: è questa la decisione presa da Unai Emery, che permetterà alla squadra di eleggere l'elemento maggiormente rappresentativo. A rivelare questo metodo è Rob Holding, difensore dei londinesi, in un’intervista. L'allenatore aveva introdotto un elenco di cinque possibili capitani quando era arrivato sulla panchina dei Gunners. Tuttavia, le sue scelte originarie sono state decimate dalle partenze in estate di Koscielny, Cech e Ramsey. Xhaka ha indossato la fascia di capitano finora in stagione ma non ha ancora convinto del tutto nel ruolo. Inoltre è stato anche bersaglio dei propri tifosi durante il successo ottenuto contro l'Aston Villa, mentre Mesut Ozil è l'unico altro membro del gruppetto dei cinque che è rimasto all'Arsenal.

Il racconto di Holding

"Sceglie Emery cinque capitani che gli piacciono e tutti noi poi abbiamo votato l'altra settimana, quindi vedremo presto cosa accade e chi sarà nominato. Non ho idea di quando ci sarà l'annuncio, ma ci sono molti leader in questa squadra che si aiutano e si supportano a vicenda. La leadership al momento è divisa tra queste cinque persone indicate da Emery. Xhaka mi piace in spogliatoio, è grandioso. È molto attento sui ritardi e sull'utilizzo del cellulare ed è molto veloce sulle sanzioni. Penso che sia un grande leader o comunque una persona positiva. È molto esigente e si prende tante responsabilità, e questo è un aspetto importante".