Continua il percorso con solo vittorie per il Liverpool che vince ma faticando fino all'ultimo minuto contro il Leicester. Decisivo il rigore di Milner allo scadere per la conquista dei tre punti. Nelle altre partite rotonda vittoria dell'Aston Villa, sconfitta dell'Everton di Kean e pareggio senza reti tra Watford e Aston Villa.

Burnley-Everton 1-0

72’ Hendrick (B)



Burnley (4-4-2): Pope, lowton, Tarkowski, Ben Mee, Pieters (55' Taylor); Gudmundsson (84' Lennon), Hendrick, Westwood, McNeil; Wook, Barnes

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Schneiderlin (84' Gomes), Delph; Richarlison, Sigurdsson, Iwob; Calvert-Lewin (78' Kean)



Quarta sconfitta consecutiva per l'Everton che perde in trasferta contro il Burnley. A decidere è la rete di Hendrick nel secondo tempo. La squadra di Dyche fa un grande passo in avanti in classifica salendo al quarto posto a 12 punti insieme ad Arsenal e West Ham che dovranno giocare la loro partita. Per l'Everton invece pesante sconfitta che la tiene ferma al quart’ultimo posto.

Liverpool-Leicester 2-1



40’ Mané (Li), 80’ Maddison (Le), 90+5 rig. Milner (Li)



Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum (78' Handerson), Salah (92' Lallana), Firmino (78' Origi), Mané

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Barnes, Praet (73' Perez), Tielemans, Maddison (86' Choudhury)

Vince il Liverpool ma deve soffrire fino al novantacinquesimo minuto. Il rigore di Milner dà i tre punti alla squadra di Klopp che continua il suo percorso perfetto in Premier League senza sconfitte. Mané nel primo tempo era riuscito a portare avanti i Reds, ma Maddison all'ottanesimo minuto aveva pareggiato la partita. Il rigore ha poi deciso la gara con il Liverpool che allunga momentaneamente a più otto in classifica sul Manchester City.

Norwich-Aston Villa 1-5



14' e 30' Wesley (A), 49' Graelish (A), 61’ Hourihane (A), 83' Douglas Luiz (A), 88' Drmic (N)

Norwich (4-2-3-1): McGovern; Aarons, Amadou, Godfrey. Lewis; Leitner, McLean; Buendia, Stiepermann (76' Roberts), Cantwell (80' Srbeny); Pukki (84' Drmic)

Aston Villa (4-3-3), Heaton; Guilbert, Engels (75’ Konsa), Mings, Target; McGin, Nakamba, Hourihane (77' Douglas Luiz); El Ghazi (65' Trezeguet), Wesley, Grealish

Larga vittoria dell'Aston Villa che vince in casa del Norwich. Protagonista della partita Wesley che ha realizzato una doppietta, sbagliando anche un rigore nel primo tempo. I Villans grazie a questi tre punti superano il Norwich in classifica che dopo un inizio di stagione favorevole trascinata dai gol di Pukki, rimedia la terza sconfitta consecutiva.

Watford-Sheffield Utd 0-0

Watford (3-4-1-2): Foster; Cathcart, Prodl (57' Dawson), Kabasele; Janmaat, Doucoure, Cleverley, Holebas: Pereyra; Welbeck (77' Sarr), Gray (59' Deulofeu)

Sheffield Utd (3-5-2): Handerson; Brasham, Egan, O'Connell; Baldock; Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Robinson (71' Sharp), McBurnie

Non si fanno male Watford e Sheffield che pareggiano zero a zero. Un punto per entrambe che non soddisfa di certo la squadra di Sanchez Flores che rimane ultima in classifica. Per lo Sheffield invece un punto che muove la classifica dopo la sconfitta contro il Liverpool.

West Ham-Crystal Palace 1-2

54' Haller (W), 63' rig. Van Aanholt (C), 87' Ayew (C)

West Ham (4-1-4-1): Roberto; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell (84' Zabaleta); Rice; Yarmolenko (78' Wilshere), Noble, Lanzini (68' Fornals), Felipe Anderson; Haller

Crystal Palace (4-3-2-1): Guaita; Ward, Kelly, Cahill, Van Aanholt; Kouyate, McArthur (82' Townsend), McCarthy; Zaha, Schlupp; Ayew (90' Benteke)

Importante vittoria per il Crystal Palace, che vince in rimonta sul campo del West Ham. Succede tutto nel secondo tempo: padroni di casa in vantaggio con Haller, poi Van Aanholt e Ayew regalano il successo alla squadra di Hodgson che sale al terzo posto in classifica a pari punti con il Leicester.