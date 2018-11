Il Lecester gioca per la prima al King Power Stadium dopo la scomparsa del presidente Vichai Srivaddhanaprabha. L'intera città si è riunita in un corteo per celebrarlo come si deve. Sciarpe, fiori, bandiere e striscioni: "Today this city is united". I ragazzi di Puel giocheranno contro il Burnley, i cittadini hanno voluto omaggiare il loro "boss" per l'ultima volta e ricordare l'impresa del 2016