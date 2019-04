L’Ajax continua a macinare gol e risultati. La squadra di ten Hag passeggia sul campo dell’Emmen, battuto 5-2 con un David Neres in grande spolvero. Per i lancieri un'altra goleada in campionato e un altro segnale a distanza alla Juventus. L’avversario non è certo del livello dei bianconeri (è penultimo in classifica, in piena zona retrocessione), ma l'Ajax sembra girare alla perfezione, soprattutto in fase offensiva. Il club di Amsterdam si prende il primo posto provvisorio in Eredivisie in attesa del PSV, impegnato giovedì 4 aprile contro lo Zwolle. Ten Hag si permette persino di lasciare a riposo per tutta la partita il marocchino Hakim Ziyech, ma l’ex Milan Klaas-Jan Huntelaar non lo fa rimpiangere: gol e assist per il centravanti. Di Neres (doppietta), Blind e van de Beek le altre reti dell’Ajax. Nella serata in cui la sua stella più luminosa, Dusan Tadic, brilla meno che in altre circostanze l'eurorivale della Juve trova comunque il mondo di vincere. Anzi, di stravincere.

L’Eurosfida con la Juve

L’Ajax ospiterà la Juventus nel match di andata dei quarti di finale il prossimo 10 aprile, mentre il ritorno si giocherà il 16 aprile all’Allianz Stadium. Il primo obiettivo di Allegri sarà fermare gli attaccanti di ten Hag, squadra molto forte davanti ma che concede, e molto, in difesa.