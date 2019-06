St. Julian’s, Malta - Si sono solo sfiorati Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli all'Hotel InterContinental di Saint Julian’s a Malta. L’ex capitano della Juve è stato invitato per una serata di gala sull'isola nel cuore del Mediterraneo, soltanto poche ore prima che il lussuoso hotel diventasse per due giorni il quartier generale dell'ECA.

Assemblea speciale convocata per discutere alcune modifiche interne all'associazione, e al board ma soprattutto per parlare della Super Champions. L'inizio di una consultazione interna all'ECA che continuerà nei prossimi mesi, e il modo per rispondere, con i fatti, alle tante voci contro le prime proposte sulla costituzione delle future competizioni, post 2024. In primis infatti erano emerse le accuse delle Leghe Europee che soprattutto attraverso il numero 1 della Liga Javier Tebas, e il presidente del Torino Urbano Cairo hanno mostrato le loro critiche e preoccupazioni. Poi le varie federazioni, Francia e Inghilterra su tutte. E infine la politica con le dichiarazioni del presidente francese Macron che hanno scatenato la risposta piccata da Parigi al congresso FIFA del numero uno UEFA, Aleksander Ceferin.



Non ci sarà Ceferin a Malta, ma rappresentanti UEFA sono ad ogni modo attesi, insieme ai membri degli oltre 200 club che lavoreranno tra il pomeriggio del 6 giugno e la mattinata del 7, fino alla conferenza stampa di Andrea Agnelli, numero 1 ECA, che chiuderà i lavori e potrete seguire in diretta alle 13.30 di venerdì su Sky Sport 24. Presidenti e dirigenti di tutta Europa che avranno in mano la primissima bozza di lavoro sulla nuova piramide del calcio internazionale. Qui riportata.