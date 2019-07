Il ritiro della Juve è cominciato da quasi una settimana e Maurizio Sarri può contare, ormai, su quasi tutti i giocatori a disposizione. Oggi si è aggiunto al gruppo Cristiano Ronaldo, mentre manca all'appello ancora Paulo Dybala. La Joya è assente giustificato, visto che ha terminato da poco l'impegno in Copa America con l'Argentina. Non è stato un torneo esaltante per il bianconero, bravo però nel concluderlo nel migliore dei modi: il suo gol, infatti, ha contributo alla vittoria per 2-1 sul Cile e il conseguente 3° posto finale nella competizione. Archiviata la Copa, per Dybala è arrivato il momento di godersi le vacanze. A fargli compagnia, naturalmente, la bella fidanzata, Oriana Sabatini. I due stanno insieme da circa un anno e sembrano sempre più affiatati, al punto che tra i due è nato un simpatico siparietto sui social. Ad 'accendere la miccia' ci ha pensato la modella di Buenos Aires che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto di lei in bikini sulla spiaggia. "Toglimi la sabbia" è la didascalia che accompagna l'immagine in bianco e nero. Tre parole che hanno messo alla prova il numero 10 della Juve. L'argentino, alla fine, ha ceduto alla tentazione e ha commentato: "Cinque minuti e arrivo". In attesa della nuova stagione, la Joya appare già scatenata.