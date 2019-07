In campo solo 20 minuti nell'ultimo Mondiale in Russia, Paulo Dybala usa parole forti nel descrivere il rapporto con l'ex Ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: semplicemente, tra loro la distanza era totale. "Non c'era comunicazione tra noi. Avevamo parlato una volta quando era venuto a Torino prima del Mondiale, poi più niente. Non mi salutava neanche", spiega l'attaccante della Juventus. "E' davvero raro che un allenatore non rivolga parola a un proprio giocatore, nemmeno per chiedergli come sta. A me non era mai successo qualcosa di simile", aggiunge Dybala. Tutto è cambiato con l'arrivo di Lionel Scaloni. Con lui alla guida dell'Albiceleste in Copa America Dybala è sceso in campo dal 1' nella finale per il terzo e quarto posto contro il Cile, riuscendo anche ad andare a segno: "Ci siamo confrontati prima dell'inizio della competizione. Mi voleva nel ruolo di centravanti e così è stato, ho giocato da 9. La situazione è radicalmente cambiata con lui", chiarisce Dybala.