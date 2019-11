Stesso nome, logo praticamente identico. In Ecuador il Barcelona Sporting Club è la squadra più titolata del paese, ma questo non gli ha impedito di vivere un vero incubo come gli eroi catalani. E la Roma ne sa qualcosa…

Sconfitta 4-1 in trasferta. Eroica rimonta per 3-0 in casa e clamoroso passaggio del turno. In più contro una corazzata e tra le big del calcio del continente. Vi ricorda qualcosa? Roma-Barcellona, ovviamente. La notte da sogno dell'Olimpico e da qualche giorno anche quella vissuta dal piccolo Delfín SC, che ha emulato alla perfezione l'impresa firmata da Dzeko, De Rossi e Manolas nel 2018. Una storia curiosa che arriva dal Sudamerica, e più precisamente dalla Copa Ecuador, la coppa nazionale in patria. La grande favorita nella doppia sfida in semifinale era il fortissimo Barcelona SC, la squadra più titolata del paese, con in bacheca la cifra record di quindici titoli in campionato e il traguardo di due finali di Libertadores giocate. Club fondato nel 1925 da un gruppo di giovani ecuadoriani e catalani. Il fondatore - Eutimio Pérez, immigrato spagnolo - decise con la scelta del nome e del logo di omaggiare proprio il grande Barcellona europeo. Eppure…