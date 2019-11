Convocato dal Ct Cissé per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, l'attaccante dei Reds si è reso protagonista di un gesto di grande umiltà. Scendendo dal bus della squadra, infatti, Mané ha dato una mano al magazziniere trasportando delle bottiglie d'acqua. Un aiuto sincero per un video virale che coinvolge la star del Senegal, già applaudito in passato per iniziative davvero speciali