Caratteristiche tecniche

Terzino sinistro, mancino naturale e ottime doti di corsa. Sono queste le caratteristiche tecniche di Mattia, che assomiglia molto al padre come stile di gioco. Il suo gran gol, il primo in questa stagione in Primavera, sta già facendo il giro del web e ha incantato tutti. E non potrebbe essere altrimenti visto la difficoltà di superare una difesa schierata in quel modo. Il più soddisfatto sarà sicuramente papà Max. L'ex giocatore della Roma si gode la crescita calcistica del figlio.