Ancora decisivo Amad Traoré, domenica al suo primo gol in Serie A, nel trionfo dell'Atalanta sui viola in Supercoppa Primavera. Tutti i gol nella ripresa: nerazzurri in vantaggio con Piccoli, Duncan impatta su rigore, di Gyabuaa la rete della vittoria

C'è tanto Amad Traoré, nel primo successo della storia dell'Atalanta in Supercoppa Primavera. Fiorentina ko 2-1 al Gewiss Stadium, al termine di un match equilibrato e deciso dagli strappi dell'ivoriano, che solo ieri diventava il primo classe 2002 a trovare il gol in Serie A. Oggi, tra i pari età, Traoré ha servito dapprima l'assist per la rete di Piccoli, di testa al 54', quindi quello per il gol partita di Gyabuaa. Nel mezzo, il momentaneo pareggio viola, durato appena sei minuti, a firma di Duncan dagli undici metri. Lovisa sciupa la palla del 2-2 nel finale e la Supercoppa prende così la strada di Bergamo.



ATALANTA-FIORENTINA 2-1

54' Piccoli (A), 56' rig. Duncan (F), 62' Gyabuaa (A)

ATALANTA (4-2-3-1): Gelmi; Ghislandi (95' Sidibe), Guth, Okoli, Brogni; Da Riva, Gyabuaa; Cambiaghi, Colley, Traoré; Piccoli (90' Bergonzi). All.: Brambilla

FIORENTINA (4-3-1-2): Brancolini; E. Pierozzi (79' Ponsi), Dutu, Chiti, Simonti; Hanuljak (71' Gorgos), Fiorini (71' Bianco), Lovisa (79' Kukovec); Koffi; Duncan, N. Pierozzi (86' Milani). All.: Bigica