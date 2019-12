Ibrahimovic, auguri di Natale 'alla Zlatan' sui social

Il Milan e il sogno Ibra

Gli ultimi sviluppi non lasciano ben sperare, ma i tifosi rossoneri continuano a sognare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La trattativa per provare a riportare l'attaccante in Italia è iniziata già a novembre, con la prima offerta presentata dalla dirigenza del Milan. "Tornerò in Italia, giocherò con una squadra che ha bisogno di ricominciare a vincere", la dichiarazione dello svedese che ha infiammato la piazza. Le recenti dichiarazioni di Paolo Maldini, invece, hanno allontanato Ibrahimovic: "È sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ma ci sono anche altre opzioni. Più si va in là e più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 28 ottobre", ha spiegato il dirigente rossonero. Il 2019, intanto, è terminato con la pesante sconfitta di Bergamo, che probabilmente ha fatto crescere ancor di più la voglia di Ibra nel popolo rossonero. Che intanto s'interroga sull'ennesimo messaggio in codice di Zlatan sui social...