Mourinho e la passione per i motori: dalla Civic alla Jaguar, 35 anni di auto

Il premio per il Triplete: l'Aston Martin Rapide

Tra i 25 trofei conquistati in panchina dal 2003 ad oggi, nella bacheca di Mou spicca il Triplete vinto ai tempi dell'Inter. Alla fine della magica stagione 2009/2010 lo Special One, come raccontato ai microfoni del Sun, si concesse un premio a quattro ruote: "Quella è stata la miglior stagione della mia carriera – le sue parole – abbiamo vinto tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato e ho vinto anche il primo Pallone d'Oro per un manager. Così ho pensato di ricompensarmi: ho comprato un'Aston Martin Rapide. Quando l'ho comprata, ho detto a mio figlio e mia figlia che quella macchina non sarebbe mai stata in vendita”. Dolci ricordi, diversi da quelli legati alle auto nel 1996, quando Mou guidava una Suzuki Vitara. La stessa auto che lo conduceva da Barcellona a Setubal, quando fu protagonista di un incidente stradale: "Dovevamo firmare il contratto con il Barcellona, ero con Bobby Robson e ci siamo andati in auto per non essere intercettati da stampa e tifosi in aeroporto – il suo racconto – sulla strada di ritorno verso il Portogallo mi sono addormentato. Sono stato davvero fortunato, ho riportato la rottura di alcune costole e mi hanno messo dei punti di sutura in testa. Nulla di grave". Undici anni prima, quando giocava per il Comercio e Industria nella Setubal District League, Mou era stato protagonista invece del salvataggio di un compagno di squadra, vittima dell'esplosione del motore della sua auto dopo un allenamento: "L'auto era in fiamme e Jose l'ha tirato fuori – è il racconto del suo portavoce Eladio Parades – gli ha salvato la vita".