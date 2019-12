Due gol e quindici partite nella prima parte di stagione di Rick Karsdorp al suo ritorno al Feyenoord in prestito dalla Roma. Le stesse presenze che il terzino aveva accumulato nei due anni in giallorosso, nei quali diversi infortuni ne avevano impedito la crescita. In Olanda si è rivisto il vero Karsdorp, quello che aveva convinto la Roma a puntare su di lui. L'ex giallorosso però è finito al centro delle polemiche per un video apparso sui social il giorno di Santo Stefano, nei quali siede all'interno di un taxi con un amico. I tifosi hanno infatti accusato Karsdorp di aver fatto uso di alcolici e droghe, non seguendo una vita professionale.

"Non ho mai fatto uso di droghe"

Ad intervenire è stato lo stesso responsabile della comunicazione del Feyenoord Raymond che ha risposto così alle accuse: "Mi rendo conto che siano giorni con poche notizie. Ma nel video di 11 secondi si vede solamente Rick in un taxi con un amico e non dice nulla di sbagliato". Anche il terzino olandese, sempre tramite il proprio profilo ha commentato l'accaduto: "Negli ultimi giorni mi sono arrivati molti messaggi positivi, ma anche qualcuno negativo e ho sperimentato come le persone velocemente giudichino qualcuno senza essere ben informati. All'inizio ho pensato di non dir nulla, ma ora voglio chiarire. Ognuno ha la propria opinione, ma mi disturba il fatto che certe persone mi mettano in relazione con alcune cose. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non ho fatto e mai farò uso di droghe. Il mio obiettivo è fare bene nella seconda parte di stagione. Grazie a tutti i miei tifosi", ha concluso Karsdorp mettendo a tacere le polemiche emerse sul suo conto.