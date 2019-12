26/26

Si tratta di ALDO BOFFI, secondo assoluto in classifica con una media gol di 0,69 reti a partita: frutto di 129 centri in 187 match (dati Transfermarkt).



E sopattutto GUNNAR NORDAHL (in foto), primo per media gol nell'intera storia del Milan. Per l'altro svedese, una media di 0,81 reti a partita: frutto di 213 gol in 262 match (dati Transfermarkt).