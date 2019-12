Ibra al Milan, 10 modi di fare gol. VIDEO

Di potenza e di precisione, di tacco e in rovesciata: nella sua prima esperienza in rossonero, durata da fine agosto 2010 a metà luglio 2012, Zlatan ha segnato in tutti i modi riassumendo in due stagioni le possibili vie del gol

Le vie del gol, per Zlatan, sono infinite. L'attaccante svedese ha segnato ovunque, sin da piccolo. Partendo dal campionato svedese e passando da quello olandese che ha puntato su di lui i riflettori, ha continuato in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e negli Usa a fare quello che sa fare meglio. Vogliamo però soffermarci sulle modalità di andare in gol di Ibra. La sua caratteristica è sempre stata quella di riuscire a sfruttare il suo corpo - un fisico da corazziere - per alternare giocate tipiche di chi come lui supera il metro e novanta a giocate di fino, più associabili ai giocatori "folletti".

Nella sua esperienza in rossonero, durata dal 2010 al 2012, Zlatan ha sommato 56 gol tra campionato e coppe, e c'è l'imbarazzo della scelta per poter catalogare le sue marcature. Nella clip che vi proponiamo abbiamo isolato dieci modi diversi di fare gol alla Ibra. Vediamoli insieme:

Lazio-Milan 1-1 (22 settembre 2010)

È il primo gol in campionato di Ibra con la maglia del Milan: scatta eludendo il fuorigioco, supera il portiere in uscita con un tocco di fino e sfrutta le sue lunghe leve per appoggiare in porta in allungo, anticipando i difensori nel disperato tentativo di evitargli il gol.

Milan-Fiorentina 1-0 (20 novembre 2010)

Controlla col destro per preparare la giocata e si accartoccia in rovesciata.

Lecce-Milan 1-1 (16 gennaio 2011)

Gran sinistro a incrociare dalla distanza, uno dei gol più belli... come testimonia la faccia di Galliani sugli spalti.

Auxerre-Milan 0-2 (23 novembre 2010)



Destro potentissimo senza chiedere permesso a nessuno: imparabile.

Cagliari-Milan 0-2 (20 dicembre 2011)

Un capolavoro di equilibrio, tocco sotto e palla dentro depistando difensore e portiere.

Milan-Chievo 4-0 (27 novembre 2011)



Destro a giro dalla lunetta, sotto l'incrocio: una delicatesse alla Ronaldinho.

Novara-Milan 0-3 (22 gennaio 2012)



Inserimento in area, stop di coscia e tiro al volo rubando il tempo al portiere.

Novara-Milan 0-3 (22 gennaio 2012)

La giocata che non ti aspetti: colpo di tacco, palo gol.

Milan-Roma 2-1 (24 marzo 2012)

Rigore. La sentenza di Zlatan dagli undici metri.

Milan-Roma 2-1 (24 marzo 2012)

Di testa, su autocross: qui Zlatan protegge col corpo la sua "killer-zone" dopo aver superato in pallonetto il portiere.