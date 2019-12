3/12 ©Getty

ULTIMO - Con Ibrahimovic in squadra il Milan ha vinto il suo ultimo scudetto, nella stagione 2010-11, la prima delle due passate in rossonero: in entrambe le annate con lo svedese, il 'Diavolo' ha superato quota 80 punti. Un risultato raggiunto solo in altre due occasioni dal club nell'era dei tre punti