Con la rete segnata ai danni dell'Udinese, Theo Hernandez ha agganciato Kolarov tra i difensori più prolifici dei top-5 campionati europei. Il terzino del Milan e quello della Roma hanno un gol in meno rispetto al terzetto in vetta, tra cui compare un altro giocatore della Serie A. Ecco la classifica completa dei difensori goleador, ordinata in base al rapporto gol/presenze