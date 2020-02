Il portiere argentino, oggi all'Estudiantes ma che in passato ha giocato anche in Italia con Catania e Napoli, si è fatto tatuare sulla coscia sinistra un'immagine tratta da una puntata de "I Simpson"

Un tatuaggio sulla coscia sinistra che sul web non è passato inosservato. Ricordate Mariano Andujar, portiere argentino che in Italia ha giocato con Catania e Napoli e oggi difende i pali dell’Estudiantes? Il protagonista del curioso tattoo è proprio lui: durante la gara di campionato argentino contro il Newell's Old Boys (terminata 0-0), le telecamere hanno notato un dettaglio sulla coscia sinistra del portiere. Andujar, infatti, si è fatto tatuare un’immagine ispirata a una delle più famose puntate de "I Simpson". Sulla coscia del portiere argentino è infatti ritratta la "dignità", disegno realizzato da Kirk Van Houten, padre di Milhouse – uno dei protagonisti della famosissima serie tv – su una lavagna in una delle puntate cult della serie animata tanto amata in tutto il mondo.