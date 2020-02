Le parole di Conceiçao e la reazione dello spogliatoio

L'allenatore del Porto, Sergio Conceiçao, che è stato costretto a sostituire Marega, ha commentato così: "Siamo completamente indignati. Hanno insultato Marega a partire dal riscaldamento. Noi siamo una famiglia, non facciamo distinzioni di nazionalità, colore della pelle, altezza o colore dei capelli e tutti meritiamo rispetto. Ciò che è successo è oltraggioso". Il quotidiano portoghese A Bola riporta che nessun giocatore del Porto ha rilasciato interviste ai media dopo la partita, in segno di solidarietà a Marega. Questo brutto episodio ha rovinato una serata che sarebbe stata un successo per il Porto, secondo in classifica nel campionato nazionale, a un punto dalla capolista Benfica. L'allenatore del Vitoria, Ivo Vieira, non ha voluto commentare l'episodio ma ha detto che "se un giocatore è stato provocato, non avrebbe dovuto reagire".

Il durissimo sfogo su Instagram

Marega ha poi pubblicato un post su Instagram dedicato a quelle persone che lo hanno insultato, indirizzando una pesante invettiva anche nei confronti dell'arbitro:

"Vorrei solo dire a questi idioti che vengono allo stadio per insultare in modo razzista ... andate a farvi f***. E ringrazio anche l'arbitro per non avermi difeso e per avermi ammonito perché difendo il colore della mia pelle. Spero di non incontrarti mai più su un campo di calcio! Sei una VERGOGNA !!!!"