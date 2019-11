Ancora un brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio. Esattamente a una settimana di distanza da quanto accaduto allo stadio Bentegodi di Verona, dove alcuni tifosi dell'Hellas avevano rivolto cori razzisti nei confronti di Mario Balotelli, lo stesso è accaduto in Ucraina durante il big match tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev terminato 1-0 per i padroni di casa. Oggetto degli insulti sono stati i due brasiliani dello Shakhtar, Taison e Dentinho, beccati per tutta la partita dai sostenitori della Dinamo. Al 75', però, Taison non ce l'ha fatta più e ha reagito. All'ennesimo coro proveniente dal settore ospiti l'attaccante è letteralmente esploso di rabbia e ha rivolto il dito medio al pubblico della Dinamo Kiev. Poco dopo ha scagliato con forza il pallone verso i tifosi avversari, proprio come aveva fatto Balotelli a Verona. Infine è scoppiato in lacrime, così come il compagno di squadra Dentinho. I giocatori avversari, evidentemente scossi, hanno cercato di consolare i due brasiliani, mentre i compagni dello Shakhtar decidevano di lasciare il terreno di gioco. Dopo un breve stop, però, il gioco è ripreso. E Taison? E' stato espulso per la sua reazione...