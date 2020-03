C'è chi la chiama #stayathomechallenge e chi #10toqueschallenge, ma la sostanza rimane la stessa: fare almeno 10 palleggi con la carta igienica e invitare tutti a restare a casa per combattere l'emergenza coronavirus. Anche Lionel Messi ha voluto partecipare e ha accettato la sfida lanciatagli dal suo ex compagno di squadra, Xavi. L'attaccante argentino ha eseguito una ventina di palleggi - una formalità per uno con le sue doti tecniche - e sfidato a sua volta quattro altri giocatori, tra cui il suo compagno di squadra al Barcellona, Arturo Vidal. Il cileno ha 'raccolto il guanto' e risposto con classe alla challenge del n° 10 blaugrana. Dopo aver eseguito i consueti palleggi, infatti, l'ex Juve ha anche calciato il rotolo e fatto centro nel carrellino giocattolo posto a qualche metro di distanza. "Messi, Jordi Alba, Suarez e tutti quelli che mi hanno sfidato: ve l'ho resa più difficile" ha scritto ironicamente su Instagram. Chi riuscirà a far meglio?