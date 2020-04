Il fuoriclasse della Juventus, ancora in auto-isolamento a Madeira, si affida alla sua bellissima fidanzata per risolvere uno dei "problemi" più frequenti in questi giorni di quarantena: il taglio dei capelli. Così soddisfatto del "servizio" della modella, da esultare come per un gol con il suo celeberrimo "Siuuuu"

"State a casa e... mantenetevi alla moda". Cristiano Ronaldo è ancora in auto-isolamento a Funchal, la sua città natale, nell'isola portoghese di Madeira, e si affida alle mani della sua bellissima fidanzata per risolvere uno dei "problemi" più frequenti in questi giorni di quarantena per l'emergenza coronavirus: il taglio dei capelli. Nel video che il campione della Juventus ha condiviso sul suo account Instagram appare così soddisfatto del "servizio" offerto dalla modella argentina, da esultare come per un gol con il suo celeberrimo "Siuuuu"! Per il divertimento del piccolo Cristiano Jr, anche lui in "coda" da coiffeur Georgina per una rinfrescata al look.