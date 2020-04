Oggi a #CasaSkySport: Federico Buffa e Dejan Stankovic

Un ospite speciale per la domenica di #CasaSkySport. Dalle 14 sarà Federico Buffa a rispondere a tutte le domande e le curiosità sui suoi racconti, ormai entrati nella storia degli approfondimenti targati Sky Sport. Un’ora in compagnia dello storyteller che sarà anche l’occasione per parlare della programmazione che partirà lunedì 6 aprile su Sky Sport Uno: un’operazione “Amarcord” che inizierà domani con gli anni ’60.

Alle 19 sarà invece il turno di Billy Costacurta in compagnia dell’ex interista Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado. Mezz’ora dopo il testimone passerà alla coppia Bonan&Di Marzio che da domani torneranno, insieme a Marco Bucciantini, con “Calciomercato-L’Originale” che andrà in onda tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30 su Sky Sport24. Una serie di appuntamenti realizzati dalle proprie abitazioni, collegati a filo diretto con tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, del calcio, affronteranno questioni legate al calcio, allo sport e alla vita, mai come in questo momento stravolta in tutte le sue forme.

Ma non è tutto: dalla prossima settimana parte sul canale 200 di Sky anche "Juke-box", un nuovo programma dove potrete scegliere voi cosa mandare in onda. Domenica 12 aprile torna anche "Sky Calcio Club", in compagnia di Fabio Caressa ed i suoi ospiti.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Ancora calcio nella giornata di Sky Sport24 con lo speciale dedicato alla grande stagione dell’Atalanta di Gasperini mentre su Sky Sport Uno la domenica sarà interamente dedicata all’ex pilota tedesco della Ferrari: oggi è infatti "Schumi Day". Per rivivere i suoi GP più belli, le vittorie e gli speciali sul sette volte campione del Mondo. Inoltre alle 21-in onda anche su Sky Sport F1- appuntamento con il Virtual GP d’Australia che si disputerà sul circuito semi-cittadino di Albert Park, a Melbourne. Anche in questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport, tutti dalle proprie abitazioni. “In pista” anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il fratello Arthur. Oltre a loro, anche Alex Albon, George Russell, Lando Norris e Nicholas Latifi. Su Sky Sport F1 sarà possibile vedere l’intero evento con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. A seguire, alle 22.30, un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports.

Da non perdere, infine, su Sky Sport Serie A il "Derby Day", la giornata dedicata ai derby più belli sella Serie A, mentre su Sky Sport MotoGP il palinsesto sarà dedicato a Marco Simoncelli.