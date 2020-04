A #CasaSkySport: Suazo, Di Canio e Cannavaro. Stasera a Calciomercato c'è Ciccio Graziani

C’è tanto calcio nel lunedì di #CasaSky Sport. Alle 14 il primo appuntamento della giornata è con l’ex attaccante del Cagliari, David Suazo, mentre alle 14.30 in studio ci sarà Stefano De Grandis in compagnia di Paolo Di Canio.

Nella seconda parte della giornata, dalle 19, un’ora con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Fabio Cannavaro, a cui si aggiungerà, nella seconda mezz’ora, anche Lorenzo Minotti.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Alle 20.15, sempre su Sky Sport24, torna l’appuntamento con "Sky Sport Room- Daily": al centro della puntata di stassera un tema di grande attualità in vista della ripresa dello sport: l’importanza del fattore pubblico. Come sarà giocare a parte chiuse? In cosa può incidere sul lato tecnico ? Le valutazioni, come sempre affidate a Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò con un contributo prezioso da parte di Ettore Messina.

Il compito di chiudere la giornata spetta, a partire dalle 23.30, ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa sera Ciccio Graziani.