2/8

Come spiega lo stesso club turco, la cabina è stata creata proprio per la squadra di Istanbul (dalla società Etisan), nata per essere utilizzata da chiunque entri nel centro, dai giocatori della prima squadra a tutto lo staff che seguirà la ripresa del calcio. Da diversi giorni è infatti ufficiale la data della ripresa del campionato: il prossimo 12 giugno.



Foto Twitter Besiktas

TURCHIA, IL CAMPIONATO RIPARTE