Ma se in campionato la squadra di Mourinho viaggia a vele spiegate verso il suo 18° titolo, in Champions non decolla, anzi: a novembre rischia già di andare fuori. Il match decisivo è in casa della Dynamo Kiev, che passa in vantaggio con l'ex milanista Shevchenko. Negli ultimi 5 minuti la rimonta nerazzurra con Milito e Sneijder: è la svolta.