Morto a 21 anni Bouasse Perfection: ex della Roma

È morto all'età di 21 anni Joseph Bouasse Perfection, ex centrocampista della Primavera della Roma. Arrivò nel 2014 in Italia dal Camerun, ricco di sogni e di speranze. Voleva fare il calciatore, gli promisero un contratto da professionista ma, una volta arrivato nel nostro paese, fu abbandonato alla stazione Termini. Era poverissimo, non aveva neanche i soldi per comprarsi delle scarpette. A dargli l'opportunità che tanto sognava fu la Roma, con Walter Sabatini che lo prese per il settore giovanile. Ha giocato con la Primavera e ha avuto la fortuna di allenarsi in prima squadra, sotto lo sguardo di Spalletti e affrontando Totti e De Rossi. Nel 2017 il prestito al Vicenza, poi l'interruzione del rapporto con i giallorossi e il successivo viaggio in Romania, per giocare con l'Universitatea Cluj. A 21 anni, però, è morto, a causa di un attacco cardiaco nel corso della notte.