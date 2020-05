Roma, allenamenti di gruppo e prove di difesa a 3

In casa Roma scattano gli allenamenti collettivi. Dopo le sessioni individuali dei giorni scorsi, la squadra giallorossa a Trigoria pronta alla nuova fase, quella del lavoro in gruppo. Torna al centro della scena Paulo Fonseca con la rosa in campo tra partitelle e schemi tattici. E a guidare il gruppo c'è Edin Dzeko: per lui finora 15 gol in 32 presenze

